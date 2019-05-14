Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 14 Mayıs altın fiyatları…
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına rağmen iki tarafın sonunda anlaşmaya varacağı iyimserliği Altın’a yönelik güvenli liman talebinin sınırlı kalmasına neden oldu. Geçen hafta yükseliş trendinde olan altın sabah saatlerinden itibaren yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? 14 Salı Mayıs altın fiyatları…
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının ardından başlayan negatif seyrini devam ettiriyor. Trump’ın ticaret görüşmelerinin 3 hafta içinde tamamlamasını isterken uzmanlar da bu görüşmelerin haziran ayında yapılacak G 20 zirvesinde çözüme kavuşacağı öngörüyor. Küresel gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 14 Salı Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
253,77 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 253,86 liradan, bin 678 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 703 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
230,63 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 247 liradan, bin 624 liradan alınan tam altın bin 656 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
812 liradan alınan yarım altın 833 liradan ve 406 liradan alınan çeyrek altın 416 liradan satılıyor.