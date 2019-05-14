Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 14 Mayıs altın fiyatları… ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına rağmen iki tarafın sonunda anlaşmaya varacağı iyimserliği Altın’a yönelik güvenli liman talebinin sınırlı kalmasına neden oldu. Geçen hafta yükseliş trendinde olan altın sabah saatlerinden itibaren yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? 14 Salı Mayıs altın fiyatları…