Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Mayıs altın fiyatları…
Ticaret savaşları gelişmesiyle dünkü piyasalarda yükseliş kaydeden altın sabah saatlerinde güne yatay bir seyirle başladı. Altın yatırımcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Mayıs altın fiyatları…
Altında küresel ticaret gerilimi kaynaklı kırılganlık sürüyor. Değerli maden altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. 16 Mayıs sabah saatlerinden altın fiyatları yatırımcı tarafından dikkatle izleniyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Mayıs altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
250,10 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 250,18 liradan, bin 661 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 686 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
227,47 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 243,93 liradan, bin 608 liradan alınan tam altın bin 639 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
804 liradan alınan yarım altın 824 liradan ve 402 liradan alınan çeyrek altın 412 liradan satılıyor.