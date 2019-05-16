Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Mayıs altın fiyatları…

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Mayıs altın fiyatları… Ticaret savaşları gelişmesiyle dünkü piyasalarda yükseliş kaydeden altın sabah saatlerinde güne yatay bir seyirle başladı. Altın yatırımcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Mayıs altın fiyatları…