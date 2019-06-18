Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Haziran altın fiyatları…
Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, geçtiğimiz hafta 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. Haftanın ikinci gününe altın yatay bir seyirle başladı. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Haziran altın fiyatları…
Altının gram fiyatı geçen hafta, ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Gram altın, yükseliş eğilimini hafta boyu sürdürdü ve 14 Haziran’da 258,6 lira ile 9 ayın zirvesini gördü. Haftaya yüksek başlayan altın yatay bir seyir izliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Haziran altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
252,75 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 252,85 liradan, bin 670 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 696 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 617 liradan alınan tam altın bin 649 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
808 liradan alınan yarım altın 829 liradan ve 404 liradan alınan çeyrek altın 414 liradan satılıyor.