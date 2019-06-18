Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Haziran altın fiyatları… Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, geçtiğimiz hafta 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. Haftanın ikinci gününe altın yatay bir seyirle başladı. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Haziran altın fiyatları…