Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Haziran altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Haziran altın fiyatları…
Dün, ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,59 primle 257,3 liradan tamamladı. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Haziran altın fiyatları…
Gram altın 260 lira seviyelerinde - Gram altın 259,6 lira, çeyrek altın 426 lira ve Cumhuriyet altını 1.736 liradan işlem görüyor
Gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,59 primle 257,3 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,89 artışla 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.
AA