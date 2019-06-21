Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Haziran altın fiyatları…

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Haziran altın fiyatları… Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Haziran altın fiyatları…