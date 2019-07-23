Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Temmuz altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcı tarafından merak ediliyor. Küresel gelişmelerden etkilenen altın, dalgalı bir seyir izliyor. Peki, Bugün altın fiyatlarındaki son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları…
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcının dikkatle takip ettiği konular arasında geliyor. Yatırımcı internette altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? sorularını aratıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
257,69 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 257,80 liradan, bin 721 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 747 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
234,41 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,37 liradan, bin 666 liradan alınan tam altın bin 698 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
833 liradan alınan yarım altın 854 liradan ve 416 liradan alınan çeyrek altın 427 liradan satılıyor.