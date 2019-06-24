Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 24 Haziran altın fiyatları…
Haftasonu son 6 yılın zirvesini gören altında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Alıcılı seyir içinde olan altın yatırımcının en çok merak ettiği konular arasında geliyor. Uzun süre devam eden yatay direncini kıran altında yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte güncel 24 Haziran altın fiyatları…
Geçtiğimiz haftasonu 2013 Ağustos’undan beri en yüksek seviyesini kaydeden altın son 6 yılın zirvesine oturdu. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik söz konusu. Yatırımcı da güncel altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 24 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
257,47 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 257,54 liradan, bin 725 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 751 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 670 liradan alınan tam altın bin 702 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
835 liradan alınan yarım altın 856 liradan ve 417 liradan alınan çeyrek altın 428 liradan satılıyor.