Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 24 Haziran altın fiyatları… Haftasonu son 6 yılın zirvesini gören altında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Alıcılı seyir içinde olan altın yatırımcının en çok merak ettiği konular arasında geliyor. Uzun süre devam eden yatay direncini kıran altında yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte güncel 24 Haziran altın fiyatları…