Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Haziran altın fiyatları…
Altın bu sabah saatlerinde dalgalı bir seyir izliyor. Küresel gelişmelerden büyük oranda etkilenen altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki Trump etkisi nedeniyle hareketli bir seyir izleyen altın yatırımcının dikkatle takip ettiği konular arasında. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte Güncel 26 Haziran altın fiyatları…
Yatırımcı küresel gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırımcı Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? sorularını internette sıklıkla aratıyor. İşte Kapalıçarşı 26 Haziran altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
260,36 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 260,32 liradan, bin 758 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 785 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 701 liradan alınan tam altın bin 734 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
850 liradan alınan yarım altın 872 liradan ve 425 liradan alınan çeyrek altın 436 liradan satılıyor.