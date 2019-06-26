Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Haziran altın fiyatları… Altın bu sabah saatlerinde dalgalı bir seyir izliyor. Küresel gelişmelerden büyük oranda etkilenen altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki Trump etkisi nedeniyle hareketli bir seyir izleyen altın yatırımcının dikkatle takip ettiği konular arasında. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte Güncel 26 Haziran altın fiyatları…