Altın fiyatları dünkü kapanışa göre yükselişle günü tamamladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte! 2 Haziran 2021 güncel altın fiyatları... Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 artışla 526,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 853,00 lira, Cumhuriyet altını 3.489,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 526,40 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA