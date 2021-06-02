Ekonomi Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları 2 Haziran 2021!

Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları 2 Haziran 2021!

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları 2 Haziran 2021!

2 Haziran altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir nedeniyle anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatları! İşte 2 Haziran 2021 altın fiyatlarında son durum...

02 Haziran 2021, Çarşamba 19:22 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları dünkü kapanışa göre yükselişle günü tamamladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte! 2 Haziran 2021 güncel altın fiyatları... Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 artışla 526,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 853,00 lira, Cumhuriyet altını 3.489,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 526,40 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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