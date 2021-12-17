Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? 17 Aralık 2021 altın fiyatları
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Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? 17 Aralık 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? 17 Aralık 2021 altın fiyatları

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Döviz kurundaki hareketlilik altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Gram altın dün 800 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçmişti. Çeyrek altın 17 Aralık Cuma günü 1000 liranın üzerindeki konumunu koruyor. Yarım altın bugün 2.882 liradan alınıyor. 17 Aralık Cuma güncel altın fiyatları altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor. İşte 17 Aralık 2021 altın fiyatları...

17 Aralık 2021, Cuma 08:20 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları son günlerde anlık olarak yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta içerisinde yakaladığı seviyelerin etkisinde yer almayı sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek altın, gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 17 Aralık 2021 altın fiyatları…

Haftanın son işlem günü olan 17 Aralık Cuma güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 803 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor. İşte Bigpara’dan alınan son verilere göre altında anlık rakamlar..

ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK 2021

GRAM ALTIN NE KADAR? 17 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATLARI

Dün 800 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 907 liradan işlem görüyor. 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.440 liradan alınıyor. 15 Aralık’ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.479 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın bugün 2.882 liradan alınıyor, 2.962 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 5 bin 758 liradan alınırken 5 bin 892 liradan satışta. 

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