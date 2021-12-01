Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Aralık son altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 764 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 764,20 liradan, 5 bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 106 liradan, 696,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 700,80 liradan, 4 bin 920 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 940 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 470 liradan ve bin 230 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 235 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)