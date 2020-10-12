Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 487,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,60 liradan, 3 bin 213 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 234 liradan, 444,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448,60 liradan, 3 bin 140 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 160 liradan, bin 570 liradan alınan Yarım Ziynet bin 580 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)



