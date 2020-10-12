Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? 12 Ekim serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 12 Ekim serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 12 Ekim serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel bilgileri merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? 12 Ekim serbest piyasada son güncel altın fiyatları.

12 Ekim 2020, Pazartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 487,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,60 liradan, 3 bin 213 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 234 liradan, 444,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448,60 liradan, 3 bin 140 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 160 liradan, bin 570 liradan alınan Yarım Ziynet bin 580 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)


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