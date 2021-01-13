Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2021 tarihli altın fiyatları..

13 Ocak 2021, Çarşamba 18:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 443,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,40 liradan, 2 bin 921 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 942 liradan, 404,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,20 liradan, 2 bin 854 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 874 liradan, bin 427 liradan alınan Yarım Ziynet bin 437 liradan ve 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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