Çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 443,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,40 liradan, 2 bin 921 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 942 liradan, 404,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,20 liradan, 2 bin 854 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 874 liradan, bin 427 liradan alınan Yarım Ziynet bin 437 liradan ve 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)



