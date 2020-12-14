Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Aralık son güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Aralık son güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Aralık son güncel altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 14 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..

14 Aralık 2020, Pazartesi 18:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 462,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 72 liradan, 422,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,25 liradan, 2 bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 2 liradan, bin 491 liradan alınan Yarım Ziynet bin 501 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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