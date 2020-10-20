Çeyrek altın ne kadar oldu? 20 Ekim son güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 481,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482 liradan, 3 bin 175 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 196 liradan, 439,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443,50 liradan, 3 bin 103 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 123 liradan, bin 551 liradan alınan Yarım Ziynet bin 561 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)