Çeyrek altın ne kadar oldu? 20 Ekim son güncel altın fiyatları
Yatırımcısı altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 20 Ekim çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son güncel altın fiyatları.
20 Ekim 2020, Salı 18:59 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 481,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482 liradan, 3 bin 175 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 196 liradan, 439,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443,50 liradan, 3 bin 103 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 123 liradan, bin 551 liradan alınan Yarım Ziynet bin 561 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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