Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Aralık altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Aralık altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Aralık altın fiyatları

Bugün 22 Aralık Salı 2020. Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel bilgileri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 22 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..

22 Aralık 2020, Salı 19:29 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 420,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 484 liradan alınan Yarım Ziynet bin 494 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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