Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Ocak güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Ocak güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Ocak güncel altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak 2021 tarihli altın fiyatları..

26 Ocak 2021, Salı 18:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 439,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 439,70 liradan, 2 bin 896 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 917 liradan, 401 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405 liradan, 2 bin 830 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 850 liradan, bin 415 liradan alınan Yarım Ziynet bin 425 liradan ve 708 liradan alınan Çeyrek Ziynet 713 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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