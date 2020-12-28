Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 altın fiyatları

Bugün 28 Aralık Pazartesi 2020. Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 28 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..

28 Aralık 2020, Pazartesi 18:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 449,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 450 liradan, 2 bin 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 986 liradan, 410 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 414 liradan, 2 bin 897 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 917 liradan, bin 449 liradan alınan Yarım Ziynet bin 459 liradan ve 724 liradan alınan Çeyrek Ziynet 729 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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