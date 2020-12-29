Çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Aralık altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 29 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..
29 Aralık 2020, Salı 18:29 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 444,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444,60 liradan, 2 bin 928 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 949 liradan, 405,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409,50 liradan, 2 bin 862 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 882 liradan, bin 431 liradan alınan Yarım Ziynet bin 441 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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