Çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Aralık altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 444,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444,60 liradan, 2 bin 928 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 949 liradan, 405,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409,50 liradan, 2 bin 862 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 882 liradan, bin 431 liradan alınan Yarım Ziynet bin 441 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)



