Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son dakika gelişmeleri merak edip araştırıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ocak tarihli son güncel altın fiyatları..

04 Ocak 2021, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 458,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459 liradan, 3 bin 24 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 45 liradan, 419 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423 liradan, 2 bin 955 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 975 liradan, bin 478 liradan alınan Yarım Ziynet bin 488 liradan ve 739 liradan alınan Çeyrek Ziynet 744 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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