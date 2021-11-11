Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? 11 Kasım 2021 altın fiyatları (Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik)
Altın fiyatlarının hızına yetişilemiyor. Gram altın ve çeyrek altın her gün yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Gram altın bu sabah yüzde 0,12, çeyrek altın ise yüzde 0,42 oranında değer kazanırken, cumhuriyet altınında bu oran yüzde 2,37’yi buldu. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte, 11 Kasım 2021 fiyatları (Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik) …
11 Kasım 2021, Perşembe 09:07 Son Güncelleme:
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Gram altın ve çeyrek altınla birlikte, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik de hızlı yükselişine devam ediyor. Sadece son 24 saat içinde yaşanan yükselişle cumhuriyet altınında yaklaşık 100 TL’lik fark meydana geldi. Gram altın hızla 600 TL, çeyrek alttın ise 1000 TL sınırına yaklaşıyor. İşte 11 Kasım 2021 altın fiyatları…
11 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 587,25 TL
- Gram altın satış fiyatı: 587,37 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 933,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 962,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.866,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.932,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.736,78 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.812,01 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.873,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 3.931,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 528,10 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 548,52 TL
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