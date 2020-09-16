Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,80 lira oldu. Yatırımcısı merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
16 Eylül 2020, Çarşamba 18:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 473,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,80 liradan, 3 bin 121 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 142 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 70 liradan, bin 525 liradan alınan Yarım Ziynet bin 535 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)