Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Yatırımcısı altındaki son gelişmeleri merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte serbest piyasada son güncel altın fiyatları.

06 Ekim 2020, Salı 18:26 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 478,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 478,80 liradan, 3 bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 175 liradan, 436,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 440,50 liradan, 3 bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 102 liradan, bin 541 liradan alınan Yarım Ziynet bin 551 liradan ve 771 liradan alınan Çeyrek Ziynet 776 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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