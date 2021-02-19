Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 398 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.648 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

19 Şubat 2021, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


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