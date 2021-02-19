Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



