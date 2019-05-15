ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikleri nedeniyle yükselen altın dün Trump’ın twitter hesabından yaptığı açıklama ile beraber düşüş yaşadı. Yatırımcı bu açıklamanın ardından altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 15 Mayıs altın fiyatları…

Trump’ın Trump, Çin ile devam eden ticari gerginliklerle ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:

"Çin sistemine para pompalamaya devam edecek ve şu an kaybettiği ve gelecekte de kaybetmeye devam edeceği işleri telafi etmek için muhtemelen faiz oranlarını düşürecek. Eğer Fed de buna ‘denk´ bir şekilde hareket ederse, oyun biter, biz kazanırız! Her ne olursa olsun, Çin anlaşma istiyor!"

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

251,05 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 251,14 liradan, bin 659 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 684 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

228,33 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 244,80 liradan, bin 606 liradan alınan tam altın bin 637 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

803 liradan alınan yarım altın 823 liradan ve 401 liradan alınan çeyrek altın 411 liradan satılıyor.