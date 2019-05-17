Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 17 Mayıs altın fiyatları…
Küresel ticaret gerginliğinin devam etmesi nedeniyle ikili görüşmelerdeki gelişmeleri piyasalar tarafından da merak ediliyor. Haftanın son gününde de yatırımcı küresel gelişmelerle beraber altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 17 Mayıs altın fiyatları…
ABD başkanı Donald Trump ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiği gerekçesiyle dün imzaladığı bir kararnameyle Çin’li şirket Huawei ürünlerinin alınmasını yasakladı. Taraflar görüşmelerin hala devam ettiğine dair açıklamalar yaparken ABD’nin bu tutumu ticaret görüşmelerini ateşleyen bir gelişme olarak algılanıyor. Yatırımcı küresel gelişmelerle beraber altın fiyatlarını da merak ediyor. Altın haftanın son gününe yatay bir seyirle başladı. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 17 Mayıs altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
250,30 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 250,38 liradan, bin 655 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 680 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
227,67 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 244,15 liradan, bin 602 liradan alınan tam altın bin 633 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
801 liradan alınan yarım altın 821 liradan ve 400 liradan alınan çeyrek altın 410 liradan satılıyor.