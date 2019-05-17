Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 17 Mayıs altın fiyatları… Küresel ticaret gerginliğinin devam etmesi nedeniyle ikili görüşmelerdeki gelişmeleri piyasalar tarafından da merak ediliyor. Haftanın son gününde de yatırımcı küresel gelişmelerle beraber altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 17 Mayıs altın fiyatları…