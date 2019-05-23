Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 23 Mayıs altın fiyatları…
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi ve S-400 ile ilgili gelişmeler piyasaların dikkatle takip ettiği konular arasında geliyor. Özellikle altında kısmi olarak yatay hareket söz konusu. Bu gelişmelerle beraber altın alıcısı ve satıcısı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 23 Mayıs altın fiyatları…
ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler ve S 400 ile ilgili gelişmelerle birlikte altında yatay hareketlilik görülüyor. Yatırımcı bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 23 Mayıs altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
250,46 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 250,51 liradan, bin 656 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 681 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
227,94 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 244,14 liradan, bin 603 liradan alınan tam altın bin 634 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
801 liradan alınan yarım altın 822 liradan ve 400 liradan alınan çeyrek altın 411 liradan satılıyor.