Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 23 Mayıs altın fiyatları… ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi ve S-400 ile ilgili gelişmeler piyasaların dikkatle takip ettiği konular arasında geliyor. Özellikle altında kısmi olarak yatay hareket söz konusu. Bu gelişmelerle beraber altın alıcısı ve satıcısı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? 23 Mayıs altın fiyatları…