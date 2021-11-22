22 Kasım 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları durgun geçen hafta sonunun ardından 22 Kasım 2021 Pazartesi sabahı yoğun şekilde araştırılıyor. Hafta sonu 668 TL seviyelerinden işlem gören gram altın haftanın ilk gününe 5 TL’lik bir gerilemeyle başladı. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde değer kazanmasına rağmen, bir önceki günden daha düşük seviyelerde işlem görüyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 619,91 TL civarında…
22 Kasım 2021, Pazartesi 09:12 Son Güncelleme:
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22 Kasım 2021 Pazartesi sabahında gram altın güne yüzde 0,62 oranında değer kaybıyla başlarken, çeyrek altın yüzde 0,65, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yüzde 0,72 oranında bir yükseliş yaşadı. Geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde olan ons altın da haftaya yükselerek başladı ve sabah saatlerinde 1.848,53 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
22 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 663,79 TL
- Gram altın satış fiyatı: 663,92 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.055,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.088,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.110,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.175,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.230,93 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.313,66 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.386,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.452,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 596,84 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 619,91 TL
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