Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerden etkilenen altın piyasası 14-15 tarihlerinde gerçekleşen FED faiz toplantısının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı TCMB’nin döviz kuruna müdahalesinin ardından küçük çaplı bir geri çekilme yaşasa da yurt dışı kaynaklı beklentiler nedeniyle dün yeniden hızlı bir yükselişe geçmişti. Peki, Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe güncel altın fiyatları…

16 ARALIK 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 870,82 TL

TL Gram altın satış fiyatı: 871,02 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.385,00 TL

TL Çeyrek altın satış fiyatı: 1.385,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.773,00 TL

TL Yarım altın satış fiyatı: 2.866,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.393,29 TL

TL Tam altın satış fiyatı: 5.503,77 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.592,00 TL

TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.676,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?