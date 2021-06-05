Çeyrek altın ve gram altın kaç lira? 5 Haziran 2021 altın fiyatları

5 Haziran 2021 altın fiyatları hem ülke gündeminin hem de ekonomi haberlerinin ilk sıralarında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdelerle birlikte piyasalarda hareketliliğe neden olurken, düğün sezonunun açılmasıyla en çok rağbet gören gram altın, çeyrek atın ve 22 ayar bilezik fiyatları yavaş ama istikrarlı yükselişine devam ediyor. Haftanın son iş gününe düşüşle başlasa bile gün içinde yönünü yukarı çeviren çeyrek altın ve gram altın, piyasaların kapalı olduğu 5 Haziran Cumartesi gününe yükselişle başladı….

5 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ne kadar?

5 Haziran Cumartesi günü gram altın yüzde 0.68 oranında yükseldi. 526,90 TL’den alınıyor 526,99TL’den satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın güne yüzde 0.58 oranında yükselişle başladı. 5 Haziran’da Çeyrek altının alış fiyatı 845,00 TL satış fiyatı ise 869,00 TL oldu.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın yüzde 0.64 oranında yükseldi, 1.680,00 TL’den alınıyor, 1.738,00 satılıyor.

Tam altın ne kadar?

Bir önceki güne büyük düşüşle başlayan tam altın yönünü yukarı çevirdi. Sabah saatlerinde Sabah saatlerinde yüzde 0.41 oranında yükselen tam altının alış fiyatı 3.362,78 TL, satış fiyatı ise 3.430,93 TL oldu.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını da diğer altın türleri gibi 5 Haziran Cumartesin sabahında yukarı yönlü bir hareket gösteriyor. Yüzde 0.37 değer artışı yaşayan Cumhuriyet altını 3.484,00 TL’den alınıp, 3.536,00 TL’den satılmaya başlandı.

14 ayar altın ne kadar?

Yüzde 0.45 oranında yükselen 14 ayar altın 288,08 TL’den alınırken, 345,18 TL’den satılıyor.

18 ayar altın ne kadar?

Sabah saatlerinde görülen yüzde 0.41 oranında değer artışıyla 18 ayar altının alış fiyatı 383,57 TL satış fiyatı ise 384,14 TL oldu.

22 ayar bilezik ne kadar?