Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (10 Aralık 2018 altın fiyatları)
Yatırımcılar altın almak isteyenler 10 Aralık 2018 gününün altın fiyatlarını merak ediyor. Özellikle en çok rağbet gören çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırılıyor. İşte en güncel altın fiyatları...
Alıcısı ve satıcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 212,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 212,40 liradan, bin 398 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 419 liradan, 193,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 197,50 liradan, bin 366 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 386 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
683 liradan alınan Yarım Ziynet 693 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
342 liradan alınan Çeyrek Ziynet 347 liradan satıldı.