Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (14 Ocak 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (14 Ocak 2019 altın fiyatları) Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,50 lira oldu