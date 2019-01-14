Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (14 Ocak 2019 altın fiyatları)
Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,50 lira oldu
Yatırımcısı 14 Ocak 2019 tarihi itibariyle güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte piyasalarda son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 228,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228,50 liradan, bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 526 liradan, 208 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212 liradan, bin 470 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 490 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
735 liradan alınan Yarım Ziynet 745 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
368 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satıldı.