Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (19 Aralık 2018 altın fiyatları)

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (19 Aralık 2018 altın fiyatları) Yatırımcısı çeyrek altın ve gram altının fiyatını merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,50 lira oldu.