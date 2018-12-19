Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (19 Aralık 2018 altın fiyatları)
Yatırımcısı çeyrek altın ve gram altının fiyatını merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,50 lira oldu.
Alıcısı ve satıcısı altın fiyatlarını merak etmeye devam ediyor. İşte son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 213,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,50 liradan, bin 406 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 427 liradan, 194,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198 liradan, bin 374 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 394 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
687 liradan alınan Yarım Ziynet 397 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.