Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (20 Aralık 2018 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (20 Aralık 2018 güncel altın fiyatları) Yatırımcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,50 lira oldu.