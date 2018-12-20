Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (20 Aralık 2018 güncel altın fiyatları)
Yatırımcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,50 lira oldu.
Alıcısı ve satıcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 212,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 212,50 liradan, bin 402 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 423 liradan, 194 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198 liradan, bin 369 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 389 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
684 liradan alınan Yarım Ziynet 694 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
342 liradan alınan Çeyrek Ziynet 347 liradan satıldı.