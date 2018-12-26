Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (26 Aralık altın fiyatları)

Alıcısı ve satıcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte en güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 216,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 216,90 liradan, bin 428 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 449 liradan, 197,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 201,50 liradan, bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 416 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.