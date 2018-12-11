Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? (11 Aralık 2018 Altın fiyatları)

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? (11 Aralık 2018 Altın fiyatları) Yatırımcısı son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,20 lira oldu.