Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? (11 Aralık 2018 Altın fiyatları)
Yatırımcısı son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,20 lira oldu.
Alıcısı ve satıcısı son rakamlara merak ediyor. İşte 11 Aralık 2018 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 215 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 215,20 liradan, bin 417 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 438 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 385 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 405 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
692 liradan alınan Yarım Ziynet 702 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
346 liradan alınan Çeyrek Ziynet 351 liradan satıldı.