Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları…
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından pozitif bir seyir izliyor. Altın güne yatay bir seyirle hafif alıcılı başladı. Peki, Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Haziran güncel altın fiyatları…
Fed cephesinden gelen açıklamalar güvenli liman altın alımlarının da hızlanmasını sağladı. Yatırımcı günün ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
255,26 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 255,59 liradan, bin 672 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 697 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 618 liradan alınan tam altın bin 650 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
809 liradan alınan yarım altın 830 liradan ve 404 liradan alınan çeyrek altın 415 liradan satılıyor.