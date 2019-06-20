Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları…

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Haziran altın fiyatları… Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından pozitif bir seyir izliyor. Altın güne yatay bir seyirle hafif alıcılı başladı. Peki, Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Haziran güncel altın fiyatları…