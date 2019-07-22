Çeyrek ve gram altın ne kadar? 22 Temmuz altın fiyatları…

ABD ile İran arasında Körfez bölgesinde artan gerilim nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatları yükselirken, altının ons fiyatı şu dakikalarda sakin bir seyir izliyor. Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Yatırımcı bu gelişmelerin altını nasıl etkileyeceğini dikkatle takip ediyor. Peki, Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 22 Temmuz altın fiyatlarında son durum…

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

259,07 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 259,13 liradan, bin 711 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 737 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

235,57 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,56 liradan, bin 656 liradan alınan tam altın bin 689 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

828 liradan alınan yarım altın 849 liradan ve 414 liradan alınan çeyrek altın 424 liradan satılıyor.