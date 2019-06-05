Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum...
Dün gram altında düşüş yaşanırken çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında yükseliş söz konusuydu. Şimdi yatırımcılar veya hediyelik olarak altın almak isteyenler altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. İşte 5 Haziran altın fiyatları...
Türkiye 9 günlük tatilde... Yurt dışı piyasalarda işlemler devam ediyor. Altın fiyatları da her gün olduğu merak edilip araştırılıyor. İşte 5 Haziran altın fiyatlarındaki son durum...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
245,22 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 245,51 liradan, bin 620 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 660 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 571 liradan alınan tam altın bin 602 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
783 liradan alınan yarım altın 803 liradan ve 392 liradan alınan çeyrek altın 401 liradan satılıyor.