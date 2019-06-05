Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum...

Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum... Dün gram altında düşüş yaşanırken çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında yükseliş söz konusuydu. Şimdi yatırımcılar veya hediyelik olarak altın almak isteyenler altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. İşte 5 Haziran altın fiyatları...