Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 8 Ekim altın fiyatları...

Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Fiyatların değişmesi de vatandaşın sürekli olarak altın fiyatlarını araştırmasına yol açıyor. Güvenilir bir liman olarak da adlandırılan altının haftaya nasıl başladığı bir fikir edinmek açısından yararlı oluyor. İşte, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet Altını'nda son durum...

8 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

237,03 liradan alınırken, 237,32 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 377 liradan alınırken 387 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 754'ten alınırken 774 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.559,00 liradan alınıp 1.553,00 liradan satılıyor.