Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 8 Ekim altın fiyatları...
Yeni bir haftaya girdik ve pazartesi gününün en çok araştırılan konusu altın fiyatları... Türk insanının en önemli yatırım araçlarından biri olan altında bugün düşüş söz konusu... Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Yarım altında son durum ne? Cumhuriyet Altını yükseldi mi?
Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Fiyatların değişmesi de vatandaşın sürekli olarak altın fiyatlarını araştırmasına yol açıyor. Güvenilir bir liman olarak da adlandırılan altının haftaya nasıl başladığı bir fikir edinmek açısından yararlı oluyor. İşte, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet Altını'nda son durum...
8 EKİM ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
237,03 liradan alınırken, 237,32 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 377 liradan alınırken 387 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 754'ten alınırken 774 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.559,00 liradan alınıp 1.553,00 liradan satılıyor.