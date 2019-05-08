Çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Mayıs güncel altın fiyatları…
Hafta sonu küresel gelişmelerden etkilenen altın yatırımcı tarafından talep görmüş altında yukarı yönlü bir hareketlilik görülmüştü. Dün yatay bir seyir izleyen altın yatırımcının bugün de dikkatle izlediği konular arasında. Yatırımcı Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Mayıs güncel altın fiyatları…
ABD ve Çin ticaret görüşmelerinin yavaş ilerlemesi, Çin’in stratejik davranmasına tepki gösteren Trump’ın Çin malları üzerindeki ithalat vergilerini artırmakla tehdit etmesi değerli maden altına olan talebi arttırdı. Dün yatay bir seyirle günü sonlandıran altın yatırımcının dikkatle takip ettiği konuların başında geliyor. Peki, Çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 8 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
254,32 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gram altın) 254,37 liradan, bin 676 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 701 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
231,05 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 248,09 liradan, bin 622 liradan alınan tam altın bin 654 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
811 liradan alınan yarım altın 832 liradan ve 405 liradan alınan çeyrek altın 416 liradan satılıyor.