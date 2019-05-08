Çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Mayıs güncel altın fiyatları… Hafta sonu küresel gelişmelerden etkilenen altın yatırımcı tarafından talep görmüş altında yukarı yönlü bir hareketlilik görülmüştü. Dün yatay bir seyir izleyen altın yatırımcının bugün de dikkatle izlediği konular arasında. Yatırımcı Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Mayıs güncel altın fiyatları…