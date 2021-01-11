Ziraat Türkiye Kupası maçında Yeni Malatyaspor ile oynayacak Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın adı kadroya yazıldı. Malatya deplasmanı için kadrosunu paylaşan Galatasaray'da Arda Turan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao kadroda yer almazken, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan ise kadroda yer aldı.

Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak olan Galatasaray'ın Oğulcan'ı her ihtimale karşın kadroya aldığı sanılıyor. Çok büyük ihtimalle oyuncu, maç günü esame listesinde bulunmayacak.

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