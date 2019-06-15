Ceza: Gerçeği bildiğim halde gözlerim seni aradı

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Danyal Özçalkan, geçen günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ceza "Acı günlerden birini yaşıyorum. Bundan sonra hayat farklı olacak, bu acıyı yaşayanlar daha iyi bilir. Herkese sabır diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'DÜN GECE SENSİZ İLK KONSERİMİ VERDİM'

Babasının vefatı sonrası ilk konserine çıkan Ceza, Twitter hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"Dün gece sensiz ilk konserimi verdim" diyen Ceza, "Dün gece sensiz ilk konserimi verdim... Senin en sevdiğin şarkıları söylerken sanki oradaydın ve beni dinliyordun. Gerçeği bildiğim halde gözlerim seni aradı. Ruhun şad, mekanın cennet olsun babam..." ifadelerini kullandı.

Rapçinin paylaşımın ardından takipçilerinden destek mesajı yağdı.