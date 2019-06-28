Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6.126 infaz ve koruma memuru, 247 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 91 hemşire, 84 teknisyen, 169 destek personeli (şoför), 24 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) alıyor. Peki, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar…

Ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6 bin 126 infaz ve koruma memuru, 247 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 91 hemşire, 84 teknisyen, 169 destek personeli (şoför), 24 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 6.743 personel alımı yapılacak.

Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak 53 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacak.

Adayların yerleşmek istedikleri her komisyon için puan sıralaması, boy- kilo ölçümü, sözlü sınav ve benzeri işlemler ayrı ayrı yapılacak.

İlan edilen pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2018) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının; sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı, hemşire, destek personeli ve teknisyen adayları için beş katı, destek personeli (şoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacak.

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