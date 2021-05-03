Türkiye Ceza yememek için polisten kaçan kişi, kayalıklarda mahsur kaldı

Ceza yememek için polisten kaçan kişi, kayalıklarda mahsur kaldı

Türkiye

Ceza yememek için polisten kaçan kişi, kayalıklarda mahsur kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi, polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 22:03 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, Maksem Mahallesi'nin Uludağ eteklerindeki Gökdere Deresi mevkisine giden S.Ç (23), serinlemek için bir süre suya girdi.

Ormanlık alanda bulunduğu sırada bölgede uygulama yapan polis ekiplerini gören S.Ç, Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlere uymadığı için güvenlik güçlerine gözükmeden dağa doğru kaçtı.

Yaklaşık 100 metrelik kayalığa tırmanan S.Ç, burada mahsur kalınca durumu cep telefonuyla arkadaşlarına bildirdi.

Bunun üzerine durumdan haberdar olan polis, bölgeye AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi.

Kayalıklara tırmanan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla S.Ç'yi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan S.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

AA/DHA

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