Cezaevi firarisi jandarmanın kaçak alkol uygulamasında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 72 ekip ve 319 personelin katılımı ile il genelinde kaçak ve sahte alkol uygulaması yapıldı.

Uygulamada 265 Tekel bayii, büfe, bakkal vb. isimler altında faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimde 1'i kayıp şahıs, 1'i açık cezaevi firarisi olmak üzere değişik suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı.

2 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

25 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Jandarma ekipleri ayrıca 1 iş yeri hakkında ruhsata aykırı faaliyet, 1 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet, 1 kişi hakkında Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet ve 3 kişi hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten idari işlem yaptı.

2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 900 adet dolu makaron, 3 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma, uygulama sırasında yakalama kaydı olan 2 aracı da trafikten men etti.

BALIKESİR (İHA)