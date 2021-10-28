Türkiye Cezaevi nakil otobüsü devrildi! 6 kişi yaralandı

Cezaevi nakil otobüsü devrildi! 6 kişi yaralandı

Türkiye

Cezaevi nakil otobüsü devrildi! 6 kişi yaralandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kamyonete çarparak devrilen cezaevi otobüsünde 6 kişi yaralandı.

28 Ekim 2021, Perşembe 13:42 Son Güncelleme:
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Rize'nin İkizdere ilçesinde cezaevi otobüsünün kaza yapan kamyonete çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan yaralıların, 4'ünün ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.

Şükür Akıncı idaresindeki 53 DE 364 plakalı kamyonet, Ovit Dağı Çamlık mevkisinde buzlu yolda bir süre kaydıktan sonra devrildi. Kamyonetteki 5 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Bu arada arkadan gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AU 850 plakalı cezaevi nakil otobüsü de kaza yapan kamyonete çarptıktan sonra devrildi.

4'Ü AYAKTA TEDAVİ GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma Derneği (İDAK) ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, 4'ünün ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.

Kazanın ardından araçlar yoldan çekildi. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yapmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


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