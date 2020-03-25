Türkiye Cezaevinde corona virüs paylaşımına soruşturma

Cezaevinde corona virüs paylaşımına soruşturma

Türkiye

Cezaevinde corona virüs paylaşımına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki bir tutukluda corona virüs tespit edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

25 Mart 2020, Çarşamba 19:21 Son Güncelleme:
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan A.Y.'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu tutuklu şahıs kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, gerekli testleri ve tetkikleri yaptırılmıştır. Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek, yazılı-görsel basın ve sosyal medya sitelerinde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA

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