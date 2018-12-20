Cezaevinde olan abisinin karısına dehşeti yaşattı!

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Numuneevler Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden 4 çocuk annesi Meral U. (29), 16 yaşındaki kayınbiraderi E.U. ile tartışmaya başladı. E.U. bu sırada eline geçirdiği tabancayı alarak yengesine kurşun yağdırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meral U. yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

9 KURŞUN

Zanlı E.U., polis tarafından suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Olay yerinde güvenlik birimlerince yapılan incelemede ise 9 adet boş mermi kovanı ele geçirildi. Hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Meral U.’nun eşinin bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı