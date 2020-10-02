Cezaevinde tutuklu bulunan Halil Sezai ameliyat oldu

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Şarkıcının durumunun iyi olduğu bildirildi

Darp edildi iddiası

Halil Sezai'nin cezaevinde darp edildiği iddiaları üzerine avukatından açıklama geldi:

"Müvekkilim Halil Sezai hakkında cezaevinde saldırıya uğradığına dair asılsız ve gerçek dışı haberler medyada yer almıştır. Müvekkilim cezaevinde tek kişilik bir hücrede kalmakta olup herhangi bir saldırı eylemine maruz kalması mümkün değildir. Müvekkilin hastaneye sevk edilmesinin sebebi ise; daha önce yaşadığı bir rahatsızlık ile ilgili sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekliliğidir. Kamuoyunun, aksi yönde çıkan asılsız ve gerçek dışı haberlere itimat etmemesi gerekmektedir. Saygılarımla."







