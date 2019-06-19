Cezaevinden çıkan eski koca dehşet saçtı

İzmir'in Çiğli ilçesinde iddiaya göre, bir süre önce Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumuna giren G.S. geçtiğimiz günlerde izne çıktı.

Cezaevine geri dönecek olan G.S. (47), izninin son gününde eski eşi olan Habibe Çevik'in (42) evine gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Burada Çevik ile sözlü olarak tartışan G.S., tartışma büyüyünce yanında getirdiği tabancayı çıkardı. G.S., eşini ve baldızı Fatma Akdağ'a (39) kurşun yağdırarak evden kaçtı.

Bu sırada söz konusu adresin yakınında devriye atan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri elinde tabanca bulunan saldırgan G.S.'yi kovalamaya başladı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda, havaya uyarı ateşi açan polis G.S.'yi suç aleti ile birlikte etkisiz hale getirerek kıskıvrak yakaladı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar da, hemen durum sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine Çevik'in evine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Akdağ'nın olay yerinde öldüğü belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Habibe Çevik ise kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde yaşamını yitirdi. Çevik ile kardeşi Akdağ'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, ölen iki kadının ikişer çocuğu olduğu öğrenildi.

İHA